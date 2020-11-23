Пётр Ян объяснил отмену боя со Стерлингом

https://static.news.ru/photo/507f1e10-2e14-11eb-87f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе Пётр Ян объяснил, почему назначенный на 12 декабря титульный бой с американцем Алджемейном Стерлингом сорвался.

«В совокупности были разные моменты и с визой, и с подготовкой. Решили с командой, что перенесётся бой на новый год. Большие дела, большие игры. Те, кто пишет непонятные вещи, думаю, они неуместны. Просто всему своё время. Тренировки продолжаются, всё в порядке. Просто это раньше я мог вылететь на бой, не думая ни о чем, рисковать можно было. Сейчас нужно сделать всё правильно», — приводит слова Яна Fightnews.ru.

Также Ян ответил, что верит в свои силы и в то, что сможет побить Стерлинга, а бой состоится уже в новом году.

Как писал NEWS.ru, боец смешанных единоборств (MMA) Сергей Харитонов выписался из больницы после драки с коллегой Адамом Яндиевым.