Российский боец UFC заболел коронавирусом

33-летний российский боец смешанного стиля (UFC) Александр Волков сдал положительный тест на коронавирус, передаёт ТАСС со ссылкой на представителей его команды. Спортсмен ушёл на самоизоляцию. На 19 марта у Волкова был назначен бой против британца Тома Аспиналла.

У Александра положительный результат теста на коронавирус. Он ушёл на самоизоляцию. Бой против Аспиналла на данный момент в силе, — цитирует ТАСС представителя спортсмена.

Последний поединок Волков провёл с польским бойцом Мартином Тыбурой на прошедшем в Абу-Даби турнире UFC 267. Россиянин одержал победу по итогам трёх раундов, судьи приняли решение единогласно: 30-27, 30-27, 29-28.

Ранее стало известно, что ирландский боец UFC Конор Макгрегор занял первое место в рейтинге OLBG самых высокооплачиваемых спортсменов мира за минуту выступления.

По данным платформы, ирландец в 2021 году, находясь в октагоне, зарабатывал по $8,6 млн в минуту. Он провёл два боя с Дастином Порье, в обоих случаях проиграл. В общей сложности в октагоне Макгрегор провёл 12 минут и 32 секунды.