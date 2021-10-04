«Развели как лохов»: экс-тренер Кличко счёл бой Усика с Джошуа договорным

Бывший тренер экс-чемпиона мира в тяжёлом весе Владимира Кличко Сергей Городничев высказал мнение, что бой украинского боксёра Александра Усика с британцем Энтони Джошуа был договорным. Об этом он заявил на своём YouTube-канале.

Видно, там какой-то договорняк. Объясню, почему я так думаю. У Джошуа контракт на 100 миллионов долларов с арабами где-то на три боя. Так как с Фьюри тяжело договориться, а боксировать нужно, они организовали бой с Усиком, пустили новую кровь в тяжёлый вес, — сказал Городничев.

С его точки зрения, Джошуа проиграл, чтобы больше заработать. Дескать, первый бой проигрывает, второй — выигрывает, а потом организовывает третий.

Развели нас как лохов, — добавил тренер.

Александр Усик одолел Энтони Джошуа 25 сентября в бою за три титула чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO. Судьи единогласно присудили Усику победу по очкам.