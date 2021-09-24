Усик выиграл у Джошуа и стал чемпионом мира в тяжёлом весе

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик победил Энтони Джошуа в бою за три титула чемпиона мира по боксу по версиям WBA, IBF и WBO.

Бой прошёл в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» и завершился победой украинца по очкам единогласным решением судей: 117:111, 116:112 и 115:113.

Таким образом, 34-летний Усик стал чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе. До этого он был абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе, победив Мурата Гассиева в 2018 году.

За бой Усик получил £3 млн, но в зависимости от количества продаж платных трансляций его гонорар может вырасти до £5 млн (примерно 500 млн рублей).

В последнем поединке украинец победил по очкам соотечественника Джошуа — британца Дерека Чисору.