Фото: Rouelle Umali/Xinhua/Global Look Press

Российский боец MMA Раймонд Магомедалиев (6-1) одержал первую победу в крупнейшем промоушене Азии One. Удушающим приёмом в первом раунде он взял верх над американцем Джоэем Пьеротти (12-2).

В конце первого раунда россиянин взял плотный захват головы соперника в стойке и провёл приём «гильотина», после которого Пьеротти постучал в знак сдачи. Для Магомедалиева это первая победа в организации после поражения от Джеймса Накасимы.