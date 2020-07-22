Путин отметил рост популярности бокса в России

https://static.news.ru/photo/ac758aaa-cbff-11ea-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В международный День бокса, который отмечается 22 июля, президент России Владимир Путин в поздравлении гостям и участникам праздничного фестиваля заявил, что данный вид спорта сейчас на подъёме в нашей стране и с каждым годом обретает всё больше последователей. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

Масштабный фестиваль уже прочно вошел в календарь физкультурных мероприятий России, вовлек в свою орбиту многочисленных энтузиастов. Его популярность — яркое свидетельство того, что массовый спорт в нашей стране на подъеме и с каждым годом обретает все больше сторонников, — отмечается в поздравлении.

Путин подчеркнул, что несмотря на распространение коронавируса, творческий подход организаторов, поддержка СМИ и интернет-площадок помогли сохранить традицию международного Дня бокса, который в 2020 году проходит в онлайн-формате.

Нынешний, современный онлайн-формат позволит в полной мере реализовать просветительскую, образовательную задачу вашего фестиваля, а значит, привлечь к боксу, его истории и современному развитию интерес самой широкой общественности, — добавил президент.

Участникам фестиваля российский лидер пожелал здоровья, успехов и ярких впечатлений. В заключение глава государства пожелал участникам и гостям здоровья, успехов и незабываемых впечатлений.

Фестиваль бокса в 2020 году из-за пандемии COVID-19 проходит в онлайн-формате под девизом «Сильнее, чем вчера». На официальной странице Федерации бокса РФ во «ВКонтакте» можно увидеть самые значимые моменты поединков российских боксёров за этот год и принять участие в международном флешмобе под хештегом #BOXINGEVERYWHERE.

Спортсмены со всего мира будут боксировать с тенью на фоне достопримечательностей своих городов и передавать эстафету другим боксёрам. Гостями виртуального фестиваля станут известные спортсмены и руководители международных федераций.

Как писал NEWS.ru, ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон и экс-обладатель поясов в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший договорились провести поединок.