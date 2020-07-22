Путин отметил рост популярности бокса в России

В международный День бокса, который отмечается 22 июля, президент России Владимир Путин в поздравлении гостям и участникам праздничного фестиваля заявил, что данный вид спорта сейчас на подъёме в нашей стране и с каждым годом обретает всё больше последователей. Обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.
Масштабный фестиваль уже прочно вошел в календарь физкультурных мероприятий России, вовлек в свою орбиту многочисленных энтузиастов. Его популярность — яркое свидетельство того, что массовый спорт в нашей стране на подъеме и с каждым годом обретает все больше сторонников, — отмечается в поздравлении.
Путин подчеркнул, что несмотря на распространение коронавируса, творческий подход организаторов, поддержка СМИ и интернет-площадок помогли сохранить традицию международного Дня бокса, который в 2020 году проходит в онлайн-формате.
Нынешний, современный онлайн-формат позволит в полной мере реализовать просветительскую, образовательную задачу вашего фестиваля, а значит, привлечь к боксу, его истории и современному развитию интерес самой широкой общественности, — добавил президент.
Участникам фестиваля российский лидер пожелал здоровья, успехов и ярких впечатлений. В заключение глава государства пожелал участникам и гостям здоровья, успехов и незабываемых впечатлений.
Фестиваль бокса в 2020 году из-за пандемии COVID-19 проходит в онлайн-формате под девизом «Сильнее, чем вчера». На официальной
Спортсмены со всего мира будут боксировать с тенью на фоне достопримечательностей своих городов и передавать эстафету другим боксёрам. Гостями виртуального фестиваля станут известные спортсмены и руководители международных федераций.
Как писал NEWS.ru, ранее бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон и экс-обладатель поясов в четырёх весовых категориях Рой Джонс-младший договорились провести поединок.
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