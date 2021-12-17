Проводников победил Багаутинова в поединке по правилам бокса в Москве

Экс-чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе по версии WBO Руслан Проводников взял верх над бойцом MMA, экс-претендентом на титул UFC в наилегчайшем весе Али Багаутиновым в поединке по правилам бокса, который прошёл в Москве в рамках турнира «Драться, чтобы спасти». Бой продлился все запланированные пять раундов, по окончании которых победителя определили судьи.

Проводников выиграл раздельным судейским решением. Двое судей отдали предпочтение экс-чемпиону мира по боксу (48:47 и 49:46), а третий встал на сторону Багаутинова — 48:47.

На момент поединка в списке Проводникова значилось 30 поединков по правилам профессионального бокса. В 25 из них он одержал победу (в 18 — досрочно), в пяти потерпел поражение.

Багаутинов в профессиональном боксе выиграл в обоих поединках (2-0). По правилам смешанных единоборств он одержал 21 победу и потерпел семь поражений.

Ранее Багаутинов рассказал в интервью NEWS.ru, что подарит Проводникову валенки после очного поединка. По его словам, они помогут ему комфортнее чувствовать себя во время пробежек в зимнее время года.