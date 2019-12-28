https://static.news.ru/photo/9efb69b8-2a00-11ea-aab4-fa163e074e61_660.jpg Джервонта Дэвис Фото: JOEL MARKLUND via images.de/Global Look Press

Подопечный легендарного Флойда Мейвезера 25-летний американский легковес Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) победил техническим нокаутом в 12-раунде неоднократного чемпиона мира и олимпийского чемпиона кубинца Юриоркиса Гамбоа (30-3, 18 КО).

По ходу поединка Дэвис превосходил более возрастного соперника в скорости и ударной мощи и уже во втором раунде отправил его в нокдаун. Затем Гамбоа оказывался на полу в восьмом и 12-м раунде, после чего рефери остановил поединок. Таким образом, Дэвис защитил свой чемпионский титул по версии WBA и теперь может провести бой с лучшим боксёром этого дивизиона украинцем Василием Ломаченко.

Как сообщал NEWS.ru, легендарный российский боец Фёдор Емельяненко нокаутировал в первом раунде американца Куинтона Джексна на турнире Bellator в Японии.