Подопечный легендарного Флойда Мейвезера 25-летний американский легковес Джервонта Дэвис (23-0, 22 КО) победил техническим нокаутом в 12-раунде неоднократного чемпиона мира и олимпийского чемпиона кубинца Юриоркиса Гамбоа (30-3, 18 КО).
По ходу поединка Дэвис превосходил более возрастного соперника в скорости и ударной мощи и уже во втором раунде отправил его в нокдаун. Затем Гамбоа оказывался на полу в восьмом и 12-м раунде, после чего рефери остановил поединок. Таким образом, Дэвис защитил свой чемпионский титул по версии WBA и теперь может провести бой с лучшим боксёром этого дивизиона украинцем Василием Ломаченко.
Как сообщал NEWS.ru, легендарный российский боец Фёдор Емельяненко нокаутировал в первом раунде американца Куинтона Джексна на турнире Bellator в Японии.
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