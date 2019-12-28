https://static.news.ru/photo/be943798-29fe-11ea-af3c-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Емельяненко и Куинтон Джексон Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Легендарный российский тяжеловес Фёдор Емельяненко (39-6) победил нокаутом в первом раунде американца Куинтона Джексона (38-14) на первом турнире Bellator в Японии.

Фёдор первым сократил дистанцию и провёл серию в голову соперника. Джексон пережидал все атаки в глухой обороне и заметно уступал россиянину в скорости. Редкие попытки американца взорваться цели не достигали. На исходе третьей минуты первого раунда Фёдор срубил соперника коронным правым кроссом, после которого Джексон уже не смог подняться.

В со-главном бою вечера экс-чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер победил техническим нокаутом в первом раунде Сидни Аутло.

Как сообщал NEWS.ru, канадский боксёр Жан Паскаль победил раздельным решением судей шведа Баду Джека и отстоял чемпионские титулы по версиям WBS Silver и WBA.

