https://static.news.ru/photo/7f008e82-29fa-11ea-92e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

37-летний канадский боксёр Жан Паскаль (35-6-1, 20 КО) одержал победу в упорном и драматичном поединке в Атланте над шведским соперником Баду Джеком (22-3-3, 13 КО).

По ходу боя инициатива неоднократно переходила из рук в руки. Паскаль отправил соперника в нокдаун в четвёртом раунде, а сам оказался на настиле в 12-м и едва не упустил победу. Один судья отдал её Джеку со счётом 114:112, а двое других с таким же счётом предпочли Паскаля. В итоге канадец завоевал регулярный титул чемпиона по версии WBA и титул WBC Silver.

Как сообщал NEWS.ru, Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов проведут бой в Москве 3 апреля на турнире АСА.