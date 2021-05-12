Проект UFC без флага России: зачем Кадыров наехал на Нурмагомедова

Рамзан Кадыров в ходе прямого эфира в Instagram жёстко прошёлся по наследию непобеждённого экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Довольно резкие и критические заявления политика удивили, потому как с бойцом его всегда связывали хорошие отношения. NEWS.ru разбирается, что стоит за заявлениями политика и зачем Кадырову понадобился такой хайп.

«Хабиб сам согласится, что он проект UFC»

В ходе общения с подписчиками в Instagram лидер Чечни уделил огромное внимание Хабибу Нурмагомедову. На фоне в целом дружелюбных на первый взгляд высказываний в адрес бойца он озвучил несколько неприятных тезисов, которые ранее неоднократно тиражировали противники Нурмагомедова, ставившие под сомнение его бойцовское величие.

1. Хабиб — проект UFC. К нему всегда было особое отношение. Его не выводили из рейтинга после долгих простоев после долгого отсутствия боёв, как у других бойцов.

Он 100-процентный проект, потому что у них хорошие отношения с Дэйной Уайтом, хорошие бои бывают. Если кто-то пропустил бой, его сразу снимают с рейтинга. Его никогда не снимали с рейтинга. Факт остаётся фактом — он проект UFC. Я так считаю, думаю, он тоже согласится, — сказал Кадыров.

К этим словам можно добавить, что Нурмагомедов мог проводить защиты один раз в год, при нём несколько раз разыгрывали пояс временного чемпиона, а Уайт до последнего отказывался объявлять его титул вакантным, надеясь вернуть в бои россиянина. Такой лояльностью со стороны руководства может похвастать далеко не каждый боец.

Хабиб Нурмагомедов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

2. Хабиб никогда не выходил под флагом России или Дагестана.

Я никогда не видел, чтобы наш брат Хабиб выступал с флагом Российской Федерации, с флагом Дагестана. Поэтому он чётко знает, на что идёт. Так он и стал чемпионом, — добавил Кадыров.

Нурмагомедов неоднократно подвергался критике за отсутствие российского флага в его углу, при этом ни одно из объяснений его отца и самого Хабиба от якобы запрета выходить под флагом до того, что истинный патриотизм флагами не меряется, не было убедительным.

3. В UFC любого могут сделать чемпионом.

Если UFC захочет, они могут сделать чемпиона из любого. Посмотрите, кто там выступает. Два года человек не выступал в этой организации — выходит и выступает с чемпионами (речь о Коноре Макгрегоре. — NEWS.ru). Или какой-то человек, который занимается недвижимостью, риелтор (Эл Яквинта, в бою с которым Хабиб завоевал чемпионский пояс. — NEWS.ru) выходит и дерётся. Хороший менеджмент в этой организации, — отметил Кадыров.

Политик напрямую этого не утверждает, но очевидно прослеживается мысль о незаслуженном чемпионстве Нурмагомедова. Хабиб действительно завоевал чемпионский пояс в бою с вышедшим на замену Тони Фергюсону Элом Яквинтой, 10-м номером рейтинга легковесов и провёл первую защиту против Конора Макгрегора, который два года не дрался по правилам ММА. После этого он провёл две защиты против стилистически удобных Дастина Порье и Джастина Гейтжи.

Настоящая проверка будет с бойцами «Ахмата»

По дальнейшему предложению Кадырова становится ясно, для чего он, собственно, и затевал критику Нурмагомедова. С одной стороны, он решил зародить зерно сомнения среди чеченских и вообще кавказских любителей ММА в величии Нурмагомедова, как бойца. С другой, взять его на слабо, разозлить и уговорить на бой в своей организации Absolute Championship Akhmat с любым из топовых легковесов (чемпионом сейчас является чеченец Абдул-Азиз Абдулвахабов по прозвищу Лев).

В UFC Хабиб 100-процентно порвал, а порвёт ли он в «Ахмате» — это уже вопрос. Я готов выставить любой вес — его вес — в «Ахмате» и любой гонорар. Если Хабиб выступит в «Ахмате», я готов дать любые деньги и посмотреть, порвет ли он в «Ахмате» любого. Я готов платить больше гонорар, чем в UFC, если он выступит с нашим одноклубником из клуба «Ахмат», — сказал Кадыров.

Понятно, что после обещания матери и многократных заявлений о том, что уход из боёв решение окончательное, Хабиб вряд ли передумает. Даже щедрые финансовые предложения со стороны UFC по поводу реванша с Конором Макгрегором не заставили его передумать, а значит деньги не главное для Хабиба. Сейчас Кадыров пытается его задеть за живое и сыграть на эмоциях, но вряд ли расчётливый Нурмагомедов сейчас так легко проглотит эту наживку и поддастся эмоциям, как он сделал, выпрыгнув из клетки в зал после боя с Макгрегором.

Конечно, глава Чечни может при желании найти необходимые деньги для оплаты гонорара возможно величайшего легковеса в истории, но этот бой Нурмагомедову не нужен. Он ничего не получит в случае победы, а поражение действительно пошатнёт его наследие. Аналогичным образом бойцы клуба «Ахмат» ничем не рискуют в предстоящем поединке.

Скорее всего, понимает это и Кадыров, но на фоне введённых санкций против его детища он пытается хайпануть на горячей теме, лишний раз напомнить о бойцах своего клуба точно так же, как он делал ранее, предлагая поединки чемпионов UFC с обладателями поясов его лиги, даже зная, что в реальности такой турнир мечты любого чеченца невозможен.