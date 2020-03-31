https://static.news.ru/photo/59808ee2-7346-11ea-854f-fa163e074e61_660.jpg Фото: tonyfergusonxt/instagram.com

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном пройдёт 18 апреля. По его словам, о месте проведения поединка будет сообщено позже.

Спортсмены могут не беспокоиться о своём здоровье, поскольку получают лучшую медицинскую помощь, заявила глава UFC.

Он назвал журналистов, распространяющих слухи об отмене боя, полными и абсолютными отморозками. Уайт подчеркнул, что одному из представителей прессы он сказал убраться подальше. Президент UFC заявил, что поединок пройдёт «на этой чертовой Земле».

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил, что не имеет возможности прилететь в Америку, поскольку авиасообщение между Россией и США прервано из-за коронавируса.

Спортивный обозреватель Александр Лютиков заявил, что после публикации о возможности Нурмагомедова улететь в Нью-Йорк ему стали поступить угрозы и оскорбления. Ему прислали голосовое сообщение с номера, с которого ранее звонил человек, представлявшийся двоюродным братом российского спортсмена.

NEWS.ru писал, что Нурмагомедова в поединке может заменить американец Джастин Гэтжи. Об этом сообщил американский журналист Ариэль Хельвани.