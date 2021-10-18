Президент Союза ММА России раскритиковал бой Джигурды и Милонова

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин рассказал, что намерен бороться с фрик-боями и так называемым поп-ММА, так как они прививают неправильные ценности, и намерен бороться с ними с помощью прокуратуры. Об этом он рассказал в интервью РБК.

Считаю, что фрик-бои и так называемые поп-ММА не развивают, а позорят ММА, привносят неправильные ценности в наш вид спорта. Это нежелательный опыт, и мы в Союзе ММА России не поддерживаем начинания, которые в прямом смысле дискредитируют наш вид спорта. Реклама букмекеров на таких неспортивных мероприятиях, как турниры поп-ММА противоречит нормам закона. Со своей стороны мы будем призывать прокуратуру и ФАС обратить на это внимание, — рассказал Габдуллин.

Также функционер привёл пример псевдоспортивного шоу, которое вызвало наибольшее возмущение. Это поединок в перчатках для ММА между актёром Никитой Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым.

Как сообщалось ранее, актёр Никита Джигурда рассказал, почему не хочет выходить в октагон с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, а также вызвал на поединок депутата Госдумы, бывшего чемпиона мира по боксу Николая Валуева.