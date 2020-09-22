Правым хуком в историю: два года назад Поветкин улетел в нокаут

22 сентября 2018 года боксёр Александр Поветкин вышел на самый тяжёлый бой в карьере. Боксировать в Англии против непобедимого на тот момент Энтони Джошуа — это шаг, для которого требуются стальные мужские причиндалы. Поветкин проиграл в тот вечер на ринге, но где он точно выиграл — это в боксёрских сообществах и социальных сетях. Там он из самого критикуемого боксёра превратился в одного из самых уважаемых.

Это правда происходит?

Бой Александра Поветкина с Энтони Джошуа — один из таких, про которые говорят: «Не поверю, пока не увижу». 39-летний российский боксёр, пусть и очень заслуженный, олимпийский чемпион — не самый очевидный вариант для Джошуа. Британец на тот момент был, что называется, на самой вершине: чемпион мира по трём из четырёх основных версий, олимпийский чемпион Лондона-2012, недавний победитель Владимира Кличко.

Тайсон Фьюри тогда ещё не успел победить Деонтея Уайлдера, поэтому Джошуа был на абсолютно недосягаемом уровне для всех на тот момент. Представить, что Поветкин вообще выйдет с ним боксировать, было тяжеловато. Ещё тяжелее было вообразить себе сценарий, при котором Александр победит. Случись бой на три года раньше, шансы были бы: тогда Саша был на пике формы, всех ронял — и больших и маленьких, а Джошуа, наоборот, был ещё ближе к началу профессионального пути. Но в сентябре 2018-го этот бой казался убийством для Поветкина.

Alan Stanford/imago sportfotodienst/Global Look Press

Тем удивительнее то, что происходило на ринге. Первые четыре раунда на глазах 90 тысяч фанатов на «Уэмбли» и сотен миллионов у экранов Поветкин не просто не уступал, а переигрывал Джошуа. В первом раунде Саша провёл фирменную комбинацию хук-апперкот, от которой английский гигант (198 сантиметров) зашатался. Примерно такая же комбинация отправила спать Диллиана Уайта месяц назад. Джошуа выстоял с большим трудом.

Где-то раунда с четвёртого картина боя начала меняться, у Александра над правой бровью открылось рассечение, и он стал замедляться. Пятый и шестой раунды уже остались явно за британцем, а в седьмом всё было окончено. Сначала Поветкин оказался в нокдауне после правого прямого от Джошуа. А затем британец пошёл на добивание и заставил тренера россиянина, Ивана Кирпу, выбросить полотенце до того, как бой остановил рефери.

On This Day! 2 years ago @AnthonyfJoshua KO'd Alexander Povetkin at Wembley Stadium pic.twitter.com/n1QO98QDo8 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) September 22, 2020

Как только полотенце опустилось на ринг, туда же опустился и сам Поветкин, не выдержав шквала ударов Джошуа. Это был первый нокаут в карьере Русского Витязя. До этого он проигрывал всего однажды — Владимиру Кличко, решением судей в одностороннем бою.

Мужик никого не боится

Несмотря на жёсткое поражение, Поветкин приобрёл в тот вечер намного больше, чем потерял. Во-первых, он заработал €6 млн, самый большой его гонорар в жизни, за Кличко было €5,8 млн. Во-вторых, он отлично зарекомендовал себя в Англии, очень впечатлил публику и промоутера Эдди Хирна. Настолько сильно впечатлил, что до сих продолжает выступать на Британских островах за семизначные суммы. В-третьих, Поветкин заслужил уважение даже критически настроенной по отношению к нему российской публики. Это уважение он с тех пор только приумножил.

Какая репутация была у Поветкина до боя с Джошуа? Такая, что выигрывает он только у тех, кого ему специально подвозят в Москву, кто заведомо не готов побеждать. Как только соперник по-настоящему серьёзный, как Кличко, — так сразу поражение. Ещё один серьёзный бой — в Германии с Марко Хуком — Поветкин, дескать, выиграл только за счёт очень спорного судейского решения. Плюс ударили по репутации две истории с запрещёнными веществами: сначала с милдронатом, а затем с остарином — обе случились в 2016 году. По обоим случаям Александр был оправдан судом, но это уже не так интересовало хейтеров.

Александр Поветкин Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Теперь же, после боя с Джошуа, о Поветкине заговорили совершенно в другом ключе: человек в 39 лет не испугался и вышел на самый тяжёлый бой из всех возможных в мире. И не просто вышел, а смотрелся достойно, первые 3-4 раунда и вовсе доминировал. Что ни говори, Поветкин — мужик, который реально никого не боится. Спустя два года Саша это подтвердит, когда согласится боксировать с Диллианом Уайтом прямо во дворе у Эдди Хирна и отправит там британца в глубокий нокаут.

Доминирование Джошуа после того поединка продлилось не очень долго. Уже в следующем бою он был сенсационно нокаутирован толстым мексиканцем Энди Руисом. Потом взял реванш в скучнейшем бою, но это был уже не тот Джошуа. С тех пор он на ринг не выходил. Это совпало с возвращением Тайсона Фьюри и его эффектной победой над Деонтеем Уайлдером, так что сейчас именно Фьюри почти безоговорочно считается тяжеловесом номер один. А Поветкин, выпавший после боя с Джошуа из топ-15, сейчас прочно занимает место в топ-5.