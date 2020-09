Правым хуком в историю: два года назад Поветкин улетел в нокаут

Бой Александра Поветкина с Энтони Джошуа — один из таких, про которые говорят: «Не поверю, пока не увижу». 39-летний российский боксёр, пусть и очень заслуженный, олимпийский чемпион — не самый очевидный вариант для Джошуа. Британец на тот момент был, что называется, на самой вершине: чемпион мира по трём из четырёх основных версий, олимпийский чемпион Лондона-2012, недавний победитель Владимира Кличко.

Тайсон Фьюри тогда ещё не успел победить Деонтея Уайлдера, поэтому Джошуа был на абсолютно недосягаемом уровне для всех на тот момент. Представить, что Поветкин вообще выйдет с ним боксировать, было тяжеловато. Ещё тяжелее было вообразить себе сценарий, при котором Александр победит. Случись бой на три года раньше, шансы были бы: тогда Саша был на пике формы, всех ронял — и больших и маленьких, а Джошуа, наоборот, был ещё ближе к началу профессионального пути. Но в сентябре 2018-го этот бой казался убийством для Поветкина.

Alan Stanford/imago sportfotodienst/Global Look Press

Тем удивительнее то, что происходило на ринге. Первые четыре раунда на глазах 90 тысяч фанатов на «Уэмбли» и сотен миллионов у экранов Поветкин не просто не уступал, а переигрывал Джошуа. В первом раунде Саша провёл фирменную комбинацию хук-апперкот, от которой английский гигант (198 сантиметров) зашатался. Примерно такая же комбинация отправила спать Диллиана Уайта месяц назад. Джошуа выстоял с большим трудом.

Где-то раунда с четвёртого картина боя начала меняться, у Александра над правой бровью открылось рассечение, и он стал замедляться. Пятый и шестой раунды уже остались явно за британцем, а в седьмом всё было окончено. Сначала Поветкин оказался в нокдауне после правого прямого от Джошуа. А затем британец пошёл на добивание и заставил тренера россиянина, Ивана Кирпу, выбросить полотенце до того, как бой остановил рефери.