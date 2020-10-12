Поветкин рассказал, что сделает с Уайтом в реванше

https://static.news.ru/photo/e054e022-0c92-11eb-ab0b-fa163e074e61_660.jpg Александр Поветкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр Александр Поветкин поделился ожиданиями от реванша с англичанином Диллианом Уайтом, который состоится 21 ноября. Первый их бой прошёл 22 августа в Англии и завершился победой россиянина нокаутом в пятом раунде.

Я готовлюсь так же, как и к первому бою. Я поеду в Англию, чтобы победить. Посмотрим, как всё сложится, но моей единственной целью будет победа. Я постараюсь повторить то, что сделал с ним в первом поединке — зрелищный и эффектный нокаут. Физически и морально я готов к этому, — приводит слова Поветкина Boxingscene.

Россиянин также сказал, что не испытывал особых ощущений после первой победы.

Я был просто доволен, что выиграл. Рад, что смог сохранять терпение во время боя, и довести его до конца, — сказал боксёр.

В активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутов), 2 поражения и 1 ничья. 32-летний Уайт из 29 боев выиграл 27 (18 нокаутом) и 2 проиграл.

Ранее британец Уайт объяснил, почему хочет провести реванш с Александром Поветкиным, писал NEWS.ru.