Поветкин и Уайт заглянули друг другу в глаза в последний раз перед боем

https://static.news.ru/photo/8f03b142-8e35-11eb-8e1c-96000091f725_660.jpgАлександр ПоветкинФото: Скриншот с видео/facebook.com
Российский боксёр Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели взвешивание и финальную дуэль взглядов перед боем-реваншем. Видео было опубликовано на странице DAZN Boxing в Twitter.
Боксёры показали такой вес: Уайт — 112 кг, Поветкин — 104 кг. На дуэли взглядов потасовки не случилось, в конце россиянин протянул сопернику руку, на что тот в ответ протянул кулак, и бойцы отбили приветствие кулаками.
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