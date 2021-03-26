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Единоборства

Поветкин и Уайт заглянули друг другу в глаза в последний раз перед боем

16:03, 26 марта 2021
Александр Поветкин Александр Поветкин Фото: Скриншот с видео/facebook.com

Российский боксёр Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели взвешивание и финальную дуэль взглядов перед боем-реваншем. Видео было опубликовано на странице DAZN Boxing в Twitter.

Боксёры показали такой вес: Уайт — 112 кг, Поветкин — 104 кг. На дуэли взглядов потасовки не случилось, в конце россиянин протянул сопернику руку, на что тот в ответ протянул кулак, и бойцы отбили приветствие кулаками.

Поединок пройдёт завтра, 27 марта, в Гибралтаре. Начало — после 00:00 по Москве.

Первый их бой состоялся 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна под Лондоном и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде. На последних минутах россиянин донёс апперкот в челюсть.

NEWS.ru написал материал с прогнозом на предстоящий поединок.

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