Поветкин и Уайт заглянули друг другу в глаза в последний раз перед боем

https://static.news.ru/photo/8f03b142-8e35-11eb-8e1c-96000091f725_660.jpg Александр Поветкин Фото: Скриншот с видео/facebook.com

Российский боксёр Александр Поветкин и британец Диллиан Уайт провели взвешивание и финальную дуэль взглядов перед боем-реваншем. Видео было опубликовано на странице DAZN Boxing в Twitter.

Боксёры показали такой вес: Уайт — 112 кг, Поветкин — 104 кг. На дуэли взглядов потасовки не случилось, в конце россиянин протянул сопернику руку, на что тот в ответ протянул кулак, и бойцы отбили приветствие кулаками.

The first fight ended in ð¦ð£ððð§ððð¨ððð¥ fashion.



What does tomorrow's rematch have in store? #PovetkinWhyte2 pic.twitter.com/uuyC2QM3cd — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 26, 2021

Поединок пройдёт завтра, 27 марта, в Гибралтаре. Начало — после 00:00 по Москве.

Первый их бой состоялся 22 августа в поместье промоутера Эдди Хирна под Лондоном и закончился победой Александра нокаутом в пятом раунде. На последних минутах россиянин донёс апперкот в челюсть.

NEWS.ru написал материал с прогнозом на предстоящий поединок.