Попов нокаутировал бразильца Батисту на турнире Open FC в Краснодаре

В Краснодаре прошёл турнир по ММА компании Open FC. В главном бою вечера российский тяжеловес Олег Попов (9-1) победил техническим нокаутом во втором раунде бразильца Фернандо Батисту (10-7) и стал претендентом на титул Open FC.

Попов с минуту примерялся к сопернику и его нестандартной технике, после чего прошёл в ноги и перевёл бой в партер. Удары россиянина сверху тревожили Батисту, но не несли угрозы досрочной остановки боя. Во втором раунде Попов потряс соперника мощным правым кроссом, но потом снова перевёл бой в борьбу. К середине второго раунда он серией ударов заставил соперника уйти в глухую защиту, а рефери — остановить поединок.

Соглавный поединок в среднем весе россиянин Владимир Васильев и бразилец Адриано Родригес свели вничью.

Как сообщалось ранее, известный российский боец армянского происхождения, выступающий в полулёгком весе Эдуард Вартанян победил по очкам бразильца Мишела Силву на четвёртом турнире российской лиги Open FC в Москве.