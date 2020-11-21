Получил по заслугам: Емельяненко ответил на избиение Харитонова бойцом MMA

https://static.news.ru/photo/f8132c28-2cea-11eb-8035-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на конфликт коллег Сергея Харитонова и Адама Яндиева, в ходе которого первый был избит.

Спортсмен занял сторону нападавшего, подчеркнув, что пострадавший должен был быть готов отразить атаку, а не «стоять и катать яйца из одного кармана в другой». Емельяненко полагает, что открывать уголовное дело по факту драки не нужно.

Я видел лишь, что между двумя гражданами произошёл конфликт. Харитонов получил по зубам. По заслугам, — цитирует бойца портал Vseprosport.ru.

Также Емельяненко отметил, что не верит в слова пострадавшего о том, что Яндиев должен ему два миллиона рублей.

Ранее Абукар Яндиев, старший брат бойца ММА Адама Яндиева, записал обращение к Сергею Харитонову, в котором призвал его прекратить врать. Пост был опубликован на странице Яндиева-старшего в Instagram. Он рекомендовал Харитонову перестать давать интервью касательно драки, чтобы «не случилось чего-то нехорошего».

Харитонов и Яндиев повздорили 13 ноября в спортивном комплексе «Лужники». В результате драки Харитонов получил сотрясение мозга, повреждение глаза, а также перелом носа и орбитальной кости. Удары, предположительно, были нанесены кастетом или другим твёрдым предметом, но следствие этого доказать не смогло.

Яндиев был задержан на 48 часов, отправлен в изолятор временного содержания, а 17 ноября вышел на свободу. В отношении него возбуждены два уголовных дела по статье «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».