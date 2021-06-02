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Питерский боксёрский форум: Чудинов протестирует опасного южноафриканца

Рино Либенберг может создать проблемы экс-чемпиону мира
18:25, 02 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
NEWS.ru

Фёдор Чудинов, возможно, не сделал на боксёрском ринге чего-то такого, что запомнится на века, но его карьера вполне тянет на то, чтобы считаться одной из самых успешных в России. Одно завоевание титула чемпиона мира в Германии 9 мая, с победой над легендарным немцем Феликсом Штурмом — стоит недёшево. Сейчас 34-летний россиянин переживает не самый звёздный период, но остаётся важным боксёром. В пятницу, 4 июня, он в Санкт-Петербурге проэкзаменует южноафриканца Рино Либенберга.

Что где когда

Бой пройдёт в Санкт-Петербурге на «Сибур» арене, в рамках питерского экономического форума. Шоу начнётся в пятницу в 17:00 по местному времени, главный бой — в районе 22:00. В со-главном выступит ещё один известный россиянин, бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне, Михаил Алоян. Его соперник — Рикардо Бландон из Никарагуа.

Кто есть кто

Фёдор Чудинов — номинально действующий чемпион мира по версии WBA в суперсреднем весе. Почему номинально? Потому что он владеет третьим по значимости поясом организации — WBA Gold. Это намного менее престижно, чем WBA Super, который плотно держит Сауль Альварес. Но чтобы красиво представить Чудинова на ринге или в СМИ, его тоже можно назвать чемпионом мира.

Были времена, когда Фёдор владел основным поясом: в 2015 году он его выиграл у Феликса Штурма во Франкфурте (тот самый бой 9 мая), а затем успешно защитил на «Уэмбли» против Фрэнка Буглиони. С тех пор карьера Фёдора пошла на спад: спорное поражение от Штурма в реванше, затем двухлетний простой, поражение от Джорджа Гроувза и целый ряд домашних побед над не самыми звёздными оппонентами. Побед, зачастую, блеклых. Но какими бы ни были победы, их набралось девять подряд, что само по себе солидно. В предыдущем поединке Фёдор отбоксировал вничью с Айзеком Чилембой, сохранив за собой пояс.

Фёдор Чудинов, Айзек ЧилембаФёдор Чудинов, Айзек ЧилембаСергей Лантюхов/NEWS.ru

Рино Либенберг — известный в узких кругах южноафриканец, вполне бьющий, но при этом — вполне пропускающий. У него, в отличие от Фёдора, не два поражения, а семь, причём все они случились относительно недавно, в 12 последних боях. При том, что два последних поединка он выиграл. Чемпионом мира не был, но был и остаётся чемпионом Африки. Вряд ли этим можно напугать Чудинова, но этого достаточно, чтобы считать предстоящий бой серьёзным.

Прогноз

Не нужно быть слишком большим экспертом — достаточно быть средним — чтобы предсказать победу Чудинова. Рино Либенберг не для того едет в Россию, чтобы устраивать здесь супер-сенсацию. У него есть удары, чтобы ронять средних боксёров (14 нокаутов в 21 выигранном бою), но для того, чтобы шокировать кого-то вроде Чудинова, мощи хватить не должно. Фёдор вообще никогда не падает. Он — не гений защиты, многое ловит лицом, но не падает. А по очкам, как можно предположить, южноафриканцу вряд ли что-то подарят.

Самое вероятное развитие событий — победа Фёдора решением судей, чуть менее вероятное — нокаутом в поздних раундах. Россиянин на шесть сантиметров ниже соперника, ему придётся прорываться на свою дистанцию, но разница в классе должна позволить ему делать это вполне успешно на протяжении всего боя. Во всяком случае, на протяжении большей его части, что обеспечит комфортную победу по очкам.

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