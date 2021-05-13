Первая россиянка в американских кулачных боях рассказала, зачем дерётся

https://static.news.ru/photo/30a00b46-b496-11eb-ac2c-96000091f725_660.jpg Фото: sozvezdiekarlik/instagram.com

Российский боец Екатерина Макарова, подписавшая контракт с американским промоушеном Bare Knucle Fighting Championship (бои на голых кулаках) рассказала NEWS.ru о причинах, зачем она дерётся.

У всех в жизни есть своё предназначение, то, к чему человек расположен. Когда ты это находишь, то пытаешься развиваться там максимально. Когда находишь ориентир, то следуешь ему. К тому же все единоборства невозможно изучить сразу. Это не как с водительскими правами: за два месяца освоил технику и всё. Здесь можно развиваться 10, 20 лет и всё равно знать меньше, чем другие бойцы. Здесь нет точки, всегда есть что-то неизведанное, — сказала Макарова.

Макарова подписала контракт с BKFC в апреле. 29-летняя спортсменка известна по кулачным боям в России, в частности, в промоушене Topdog, где она одержала одну победу и один поединок свела вничью.

6 февраля бой в BKFC провела Пейдж ван Зант, которую считают самой сексуальной девушкой в ММА. На взвешивании она устроила драку, а поединок против британки Бритэйн Харт проиграла.