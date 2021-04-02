Папин нокаутировал Пейсара в первом раунде

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Российский боксёр первого тяжёлого веса Алексей Папин (13-1, 12 КО) победил техническим нокаутом в первом раунде чеха Вацлава Пейсара (15-11) на турнире в Москве.

Россиянин уже на второй минуте мощным ударом с правой отправил соперника в нокдаун. Пейсар едва успел прийти в себя, после чего чего снова оказался на полу. Рефери остановил поединок, не открывая счёт, зафиксировав очередную досрочную победу Папина. Теперь задача Алексея добиться реванша с чемпионом мира по версии WBC Илунгой Макабу, который нанёс ему единственное поражение в карьере.

В соглавном бою вечера 40-летний экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский проиграл по очкам непобеждённому соотечественнику Валерию Оганисяну.

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