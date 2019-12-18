https://static.news.ru/photo/abf71f4a-2195-11ea-851b-fa163e074e61_660.jpg Абдулманап Нурмагомедов Фото: Сергей Ланитюхов/NEWS.ru

Отец и тренер действующего чемпиона Ultimate Fighting Championship в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал слова президента организации Дэйны Уайта о том, что отец и сын Нурмагомедовы должны посетить турнир с участием Конора Макгрегора в Лас-Вегасе.

Не могу это никак прокомментировать, слышу от вас об этом в первый раз. С какой стати мы должны посещать этот турнир? Дональд Серроне — хороший парень. Но у меня даже визы нет. С чего нам посещать этот бой, — цитирует Абдулманапа Нурмагомедова Sputnik Кыргызстан .

Конор Макгрегор вернётся в октагон 18 января на турнире в Лас-Вегасе, где в главном событии вечера проведёт бой с Дональдом Серроне. Это будет первый его поединок после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го.

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