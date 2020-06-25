Осетинский боксёр Кудухов выиграл три боя за вечер

https://static.news.ru/photo/fd53d10e-b717-11ea-809f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

В Москве завершился турнир по профессиональному боксу, организованный компанией «ЮКА Промоушен». В его рамках прошёл Гран-при с участием восьми тяжеловесов. В финальном поединке техническим нокаутом в первом раунде дебютант Виталий Кудухов победил Владимира Маркелова.

Осетинский боксёр выиграл досрочно два из трёх поединков в этот вечер. В полуфинале он нокаутировал Курейша Сагова. В соглавном бою вечера в тяжёлом весе российский проспект Арслан Яллыев победил единогласным решением судей белорусского джорнимена Юрия Быховцова.

Как писал NEWS.ru, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз анонсировал поединок российского бойца с американцем Джастином Гейтжи.