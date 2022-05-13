Боксёр Назаров: Ковалёв быстро разберётся с Пулевым

Сергей Ковалёв / Фото Javier Rojas/Pi/Global Look Press

Бывший чемпион мира по версии WBA в лёгком весе Орзубек Назаров в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил шансы Сергея Ковалева в поединке с Тервелом Пулевым. По мнению легенды киргизского бокса, россиянин одержит победу над соперником из Болгарии.

У Сергея был очень большой перерыв. Судя по его интервью и настрою, он собирается вернуться. Думаю с Пулевым он быстро разберётся. Я смотрел поединки Тервела, ничего особенного он не представляет. Да, призёр Олимпийских игр и чемпионатов Европы, но ничего особого он не показал. Особых проблем у Ковалёва не будет. Насколько он морально готов? Судя по интервью, он будет готов, – сказал Назаров.

39-летний Ковалёв является бывшим обладателем титулов WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе. На его счету 34 победы, четыре поражения и одна ничья. Ковалёв не выходил на ринг с осени 2019 года, когда потерпел поражение от мексиканца Сауля Альвареса и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе. 39-летний Пулев выиграл все 16 боёв на профессиональном ринге.

Встреча уроженца Копейска и болгарина состоится 14 мая на арене The Forum в американском Инглвуде, штат Калифорния. Она будет рассчитана на 10 раундов.