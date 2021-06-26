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Орловский бросил вызов Волкову

13:21, 27 июня 2021
Андрей Орловский Андрей Орловский Фото: andreiarlovski/instagam.com

Белорусский боец, экс-чемпион UFC Андрей Орловский бросил вызов россиянину Александру Волкову. Запись 42-летний Орловский сделал на своей странице в Instagram.

Отличные бои, особенно главный бой. Александр Волков, желаю тебе скорейшего восстановления. Что думаешь, может, устроим битву, — написал Орловский.

Он добавил, что Волков как-то в интервью говорил, что хочет боя, так почему бы его не устроить?

В ночь на 27 июня в Лас-Вегасе Волков (33-9) проиграл по очкам французу Сирилу Гану (9-0).

Орловский был чемпионом UFC в 2005–2006 годах. Всего в его активе 31 победа и 20 поражений. Ещё два боя были признаны несостоявшимися.

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