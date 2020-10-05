Опасная для жизни вертушка: нокауты выходных в боксе и ММА

Качественный и зрелищный бокс в последнее время стал роскошью, от которой болельщики начали отвыкать. Белорус Иван Баранчик и американец Хосе Сепеда напомнили, каким бывает кулачное искусство, когда оба соперника не боятся идти в размен. Нокаут в этом бою, а также ещё четыре топовых финиша — в подборке недели.

5 место

3 октября. ММА (FNC Armagedon 3), Загреб, Хорватия. Даниэль Базант (Хорватия) — Никола Дурдев (Хорватия). КО, 2-й раунд, 3:50.

Один из ярчайших нокаутов недели случился в Загребе на турнире по смешанным единоборствам FNC Armagedon 3. Там местный парень Даниэль Базант хай-киком в голову отправил на настил соотечественника Николу Дурдева. Когда такие удары залетают, это всегда кончается очень печально для пропустившего.

Wow. What a head kick KO by Daniel Bazant at FNC Armagedon. #Armagedon3 pic.twitter.com/FBtD3MeGrZ — caposa (@Grabaka_Hitman) October 3, 2020

4 место

4 октября. ММА (ACA 112), Грозный, Россия. Расул Албасханов (Россия) — Алексей Шапошников (Россия), КО, 1-й раунд, 1:10.

Богатым на красивые нокауты получился турнир ACA 112, прошедший в Грозном в воскресенье, 4 октября. Во втором бою вечера случился один из самых эффектных финишей: Расул Албасханов донёс левый крюк точно до подбородка Алексея Шапошникова и направил соперника в такой тяжёлый нокаут, что сам запаниковал и поторопился оказать первую помощь. Это не потребовалось, к счастью.

3 место

3 октября. ММА (UFC Fight Night: Holm vs. Aldana), Бойцовский остров. Луиджи Вендрамини (Бразилия) — Йессин Айари (Германия), КО, 1-й раунд, 1:12.

Был на прошедших выходных и турнир UFC. В первом противостоянии на Бойцовском острове встречались Луиджи Вендрамини и Йессин Айари. В итоге нокаут из этого поединка так и остался ярчайшим за вечер. Бразилец зарядил хай-киком по голове оппонента, а потом ещё добил в партере. Хорошо, что рефери оперативно вмешался.

2 место

3 октября. Бокс, бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в первом полусреднем весе, Лас-Вегас, США. Хосе Сепеда (США) — Иван Баранчик (Белоруссия), ТКО, 5-й раунд, 2:50.

Ещё один большой боксёрский турнир прошёл в Лас-Вегасе, на арене MGM Grand, где множество раз дрался Флойд Мейвезер и другие легенды. В главном бою вечера встречались Хосе Сепеда и Иван Баранчик, и они выдали лучший бой за очень долгое время. 88-летний промоутер Боб Арум, видевший за свою жизнь тысячи ярких боёв, назвал этот поединок одним из лучших в истории. Дело в том, что за неполные пять раундов бойцы отправили друг друга в семь (!) нокдаунов.

FIGHT & KNOCKOUT OF THE YEAR



Top contender Jose Zepeda and former World champion Ivan Baranchyk went to war last night in Las Vegas, trading knockdowns nonstop, until the end came with a brutal shot in the 5th round. MADNESS!!!! #ZepedaBranchyk #Boxing pic.twitter.com/civ4ilRnjF — Cerebral Vigilante (@Delisketo) October 4, 2020

Сепеда был на полу два раза в первом раунде и по разу во втором и пятом раундах. Баранчик в свою очередь падал по разу во втором, третьем, четвёртом и пятом раундах. Падение в пятом оказалось роковым. И получилось оно на редкость эффектным.

1 место

4 октября. ММА (ACA 112), Грозный, Россия. Магомед Бибулатов (Россия) — Родриго Прайя (Бразилия), КО, 1-й раунд, 1:10.

Главный нокаут не только этих выходных, но и всего года случился в Грозном, всё на том же ACA 112. Магомед Бибулатов в первом раунде провёл супер-вертушку, отправив бразильского оппонента в глубокий нокаут. На это можно смотреть вечно. Явно один из претендентов на нокаут два года. Прайя довольно долго не мог прийти в себя. Такие удары могут быть опасными для жизни. Хорошо, что тут всё закончилось благополучно.