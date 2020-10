Опасная для жизни вертушка: нокауты выходных в боксе и ММА

3 октября. ММА (FNC Armagedon 3), Загреб, Хорватия. Даниэль Базант (Хорватия) — Никола Дурдев (Хорватия). КО, 2-й раунд, 3:50.

Один из ярчайших нокаутов недели случился в Загребе на турнире по смешанным единоборствам FNC Armagedon 3. Там местный парень Даниэль Базант хай-киком в голову отправил на настил соотечественника Николу Дурдева. Когда такие удары залетают, это всегда кончается очень печально для пропустившего.

4 октября. ММА (ACA 112), Грозный, Россия. Расул Албасханов (Россия) — Алексей Шапошников (Россия), КО, 1-й раунд, 1:10.

Богатым на красивые нокауты получился турнир ACA 112, прошедший в Грозном в воскресенье, 4 октября. Во втором бою вечера случился один из самых эффектных финишей: Расул Албасханов донёс левый крюк точно до подбородка Алексея Шапошникова и направил соперника в такой тяжёлый нокаут, что сам запаниковал и поторопился оказать первую помощь. Это не потребовалось, к счастью.

3 октября. ММА (UFC Fight Night: Holm vs. Aldana), Бойцовский остров. Луиджи Вендрамини (Бразилия) — Йессин Айари (Германия), КО, 1-й раунд, 1:12.

Был на прошедших выходных и турнир UFC. В первом противостоянии на Бойцовском острове встречались Луиджи Вендрамини и Йессин Айари. В итоге нокаут из этого поединка так и остался ярчайшим за вечер. Бразилец зарядил хай-киком по голове оппонента, а потом ещё добил в партере. Хорошо, что рефери оперативно вмешался.

3 октября. Бокс, бой за титул чемпиона по версии WBC Silver в первом полусреднем весе, Лас-Вегас, США. Хосе Сепеда (США) — Иван Баранчик (Белоруссия), ТКО, 5-й раунд, 2:50.

Ещё один большой боксёрский турнир прошёл в Лас-Вегасе, на арене MGM Grand, где множество раз дрался Флойд Мейвезер и другие легенды. В главном бою вечера встречались Хосе Сепеда и Иван Баранчик, и они выдали лучший бой за очень долгое время. 88-летний промоутер Боб Арум, видевший за свою жизнь тысячи ярких боёв, назвал этот поединок одним из лучших в истории. Дело в том, что за неполные пять раундов бойцы отправили друг друга в семь (!) нокдаунов.