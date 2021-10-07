«Он толстый, жирный»: Емельяненко сделал прогноз на свой бой с Джиганом

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Польский борец дагестанского происхождения Магомедмурад Гаджиев, ставший чемпионом мира по вольной борьбе в весе до 70 кг, рассказал почему в 2014 году решил сменить гражданство и как его отец стал болельщиком всех польских спортсменов. Слова Гаджиева приводит TVP Sport.

После каждого соревнования я получаю много сообщений от фанатов. Польша дала мне шанс, она поверила в меня. В отличие от России, которая перестала в меня верить, когда результаты были слабее....