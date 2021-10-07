«Он толстый, жирный»: Емельяненко сделал прогноз на свой бой с Джиганом

Боец MMA Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с рэп-исполнителем Джиганом. Спортсмен уверен, что разберётся с соперником в первом раунде поединка. Своими мыслями он поделился в эфире шоу «Что было дальше?».
Я на днях с ним встречался. Он такой, как булка с маслом — толстый, жирный. И причём, не стесняясь, пьет пиво вёдрами. Он квадратный стал, еле ходит. Ему передвигаться тяжело. От лавочки до лавочки ходит и отдыхает, — сказал Александр.
Поединок между Александром Емельяненко и Джиганом состоится 4 ноября на «ВТБ Арене».
Ранее сообщалось, что менеджер российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамат Бостанов рассказал о предложении его подопечному рекламировать алкогольную продукцию и его категорическом отказе.