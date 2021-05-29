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Единоборства

Одноклубник Волкова Дайнеко нокаутировал украинца Тимошенко на турнире EFC

21:46, 29 мая 2021
Фото: Instagram/daineko_mma

В Казани завершился турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, в главном бою которого россиянин Владимир Дайнеко (12-5) из клуба Александра Волкова «Стрела» нокаутировал в первом раунде украинца Леонида Тимошенко (4-2) и стал претендентом на чемпионский титул в тяжёлом весе.

В середине первого раунда соперники обменялись жёсткими попаданиями, после которых Тимошенко безуспешно попытался перевести бой в партер. Россиянин уверенно чувствовал себя в стойке и встречным правым ударом вскоре нокаутировал своего визави, который к тому моменту пропустил уже много ударов.

В поединке в полусреднем весе россиянин Сайгид Исагахмаев победил удушением из-за спины в третьем раунде бразильца Пауло Сезара.

Как сообщалось ранее, действующий чемпион Eagle FC в лёгком весе Мехди Дакаев (12-2) победил Узаира Абдуракова (13-0) на турнире в Москве.

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