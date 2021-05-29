Одноклубник Волкова Дайнеко нокаутировал украинца Тимошенко на турнире EFC

В Казани завершился турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC, в главном бою которого россиянин Владимир Дайнеко (12-5) из клуба Александра Волкова «Стрела» нокаутировал в первом раунде украинца Леонида Тимошенко (4-2) и стал претендентом на чемпионский титул в тяжёлом весе.
В середине первого раунда соперники обменялись жёсткими попаданиями, после которых Тимошенко безуспешно попытался перевести бой в партер. Россиянин уверенно чувствовал себя в стойке и встречным правым ударом вскоре нокаутировал своего визави, который к тому моменту пропустил уже много ударов.
В поединке в полусреднем весе россиянин Сайгид Исагахмаев победил удушением из-за спины в третьем раунде бразильца Пауло Сезара.
Как сообщалось ранее, действующий чемпион Eagle FC в лёгком весе Мехди Дакаев (12-2) победил Узаира Абдуракова (13-0) на турнире в Москве.