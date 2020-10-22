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Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес

10:21, 23 октября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов вписался в лимит лёгкой весовой категории на взвешивании перед боем с Джастином Гейтжи, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

Для того чтобы вписаться в лимит весовой категории 70,3 кг, Нурмагомедову пришлось снять с себя всю одежду, включая нижнее бельё. Боец за последнюю неделю согнал почти 9 кг, в том числе 3 кг утром накануне взвешивания. В период между боями вес Нурмагомедова приближается к 90 кг. Джастин Гейтжи также сделал вес.

Для Нурмагомедова бой с Гейтжи станет третьей защитой чемпионского титула, который он завоевал в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту. После этого он успешно защитил титул, победив досрочно Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Как писал NEWS.ru, бразильский боец Алекс Оливейра объяснил отказ шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева драться с ним в UFC и охарактеризовал личность перспективного бойца.

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