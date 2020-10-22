Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес

https://static.news.ru/photo/90e574fe-1500-11eb-9551-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов вписался в лимит лёгкой весовой категории на взвешивании перед боем с Джастином Гейтжи, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.

Для того чтобы вписаться в лимит весовой категории 70,3 кг, Нурмагомедову пришлось снять с себя всю одежду, включая нижнее бельё. Боец за последнюю неделю согнал почти 9 кг, в том числе 3 кг утром накануне взвешивания. В период между боями вес Нурмагомедова приближается к 90 кг. Джастин Гейтжи также сделал вес.

155lbs.

Championship weight.

HUGE statement.



Khabib Nurmagomedov is first on the scale for his fight with Justin Gaethje tomorrow night



7pm UK start time! Click here to buy #UFC254 on BT Sport Box Office https://t.co/LmdecOCthi pic.twitter.com/6HMpkN4PkK — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 23, 2020

Для Нурмагомедова бой с Гейтжи станет третьей защитой чемпионского титула, который он завоевал в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту. После этого он успешно защитил титул, победив досрочно Конора Макгрегора и Дастина Порье.

Как писал NEWS.ru, бразильский боец Алекс Оливейра объяснил отказ шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева драться с ним в UFC и охарактеризовал личность перспективного бойца.