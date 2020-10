Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес

Для того чтобы вписаться в лимит весовой категории 70,3 кг, Нурмагомедову пришлось снять с себя всю одежду, включая нижнее бельё. Боец за последнюю неделю согнал почти 9 кг, в том числе 3 кг утром накануне взвешивания. В период между боями вес Нурмагомедова приближается к 90 кг. Джастин Гейтжи также сделал вес.

155lbs.

Championship weight.

HUGE statement.



Khabib Nurmagomedov is first on the scale for his fight with Justin Gaethje tomorrow night



