Нурмагомедову пришлось полностью раздеться, чтобы сделать вес

https://static.news.ru/photo/90e574fe-1500-11eb-9551-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Чемпион Ultimate Fighting Championship (UFC) Хабиб Нурмагомедов вписался в лимит лёгкой весовой категории на взвешивании перед боем с Джастином Гейтжи, который пройдёт 24 октября в Абу-Даби.
Для того чтобы вписаться в лимит весовой категории 70,3 кг, Нурмагомедову пришлось снять с себя всю одежду, включая нижнее бельё. Боец за последнюю неделю согнал почти 9 кг, в том числе 3 кг утром накануне взвешивания. В период между боями вес Нурмагомедова приближается к 90 кг. Джастин Гейтжи также сделал вес.
155lbs. Championship weight. HUGE statement.
Khabib Nurmagomedov is first on the scale for his fight with Justin Gaethje tomorrow night
Для Нурмагомедова бой с Гейтжи станет третьей защитой чемпионского титула, который он завоевал в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту. После этого он успешно защитил титул, победив досрочно Конора Макгрегора и Дастина Порье.
Как писал NEWS.ru, бразильский боец Алекс Оливейра объяснил отказ шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева драться с ним в UFC и охарактеризовал личность перспективного бойца.
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