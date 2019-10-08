Российский боксёр Александр Устинов готов заменить голландца Тайрона Спонга, который провалил допинг-тест в преддверии боя с украинцем Александром Усиком.

Нам предложили провести бой с Усиком, мы согласились. Сейчас обсуждаем детали, — сказал РИА Новости промоутер россиянина Владимир Хрюнов. По его словам, Устинов находится в великолепной форме и у Усика...