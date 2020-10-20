Нурмагомедов сообщил о желании биться с Сен-Пьером

https://static.news.ru/photo/7d90d6fa-1352-11eb-886c-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал соперника, с которым он хотел бы встретиться в октагоне после американца Джастина Гейтжи. По его словам, таким бойцом является бывший чемпион UFC в среднем и полусреднем весе Жорж Сен-Пьер из Канады.

Меня захватывает мысль о поединке с Жоржем Сен-Пьером. Не знаю, хочет ли он драться со мной, сможет ли он уложиться в лимит лёгкого веса, но этот бой был бы для меня захватывающим, — цитирует Нурмагомедова ESPN MMA в Instagram.

Поединок Нурмагомедова и Гейтжи должен состояться 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих ожиданиях от поединка с Джастином Гейтжи. По его словам, он будет постоянно навязывать американцу свой бой и если не получится с первых попыток, готов бороться все 25 минут. Нурмагомедов намерен завершить поединок досрочно.