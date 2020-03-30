https://static.news.ru/photo/199c5290-68ae-11ea-86cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что из-за пандемии коронавируса он не может вылететь из РФ на бой с Тони Фергюсоном. По его словам, американскому бойцу уже начали искать другого соперника.

Об этом Нурмагомедов рассказал во время прямого эфира в Instagram. По его словам, когда стало известно, что бой пройдёт в Абу-Даби, он со своей командой вылетел туда за месяц до встречи. Однако по прибытии в ОАЭ выяснилось, что границы уже закрыты, и ему пришлось вернуться в РФ, передаёт «Газета.ru».

Нурмагомедов сообщил, что располагает информацией о том, что руководство UFC договорилось с властями одного из американских штатов о проведении боя в США.

Но я не могу вылететь из России или влететь в США. И, насколько мне известно, они уже ищут соперника для Тони Фергюсона, — рассказал российский боец.

Ранее NEWS.ru писал о том, что руководство Ultimate Fighing Championship рассматривает штат Флорида как приоритетный вариант для проведения турнира UFC 249, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона за титул чемпиона UFC в лёгком весе.