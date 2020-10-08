Нурмагомедов ремонтирует дороги в родном селе

https://static.news.ru/photo/f2b2ef10-09af-11eb-bef0-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов обустраивает новыми дорогами родное село Сильди в Цумадинском районе Дагестана.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на главу местной администрации Абдурахмана Абдурахманова. В Instagram-аккаунте района появилась видеозапись, снятая в селе.

На кадрах видно, как по отремонтированной пешеходной дороге передвигается местный житель с ослом. Дорогу устроили из больших каменных блоков. Основная часть ремонтных работ завершена, однако в некоторых местах ещё остался строительный мусор.

Абдурахманов отметил, что помимо пешеходных дорожек, Нурмагомедов уже оплатил ремонт автодороги, ведущей в село.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 6 октября 2018 года состоялся главный бой в истории смешанных единоборств, которого ждали: Хабиб Нурмагомедов — Конор Макгрегор. Но в историю намного ярче вошёл не сам поединок, а то, что случилось после него. Действия Хабиба после победы разделили весь боевой спорт на до и после. Какие события последовали за схваткой россиянина и ирландца, рассказывается в материале NEWS.ru.