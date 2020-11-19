Нурмагомедов подтвердил, что не намерен возобновлять карьеру

https://static.news.ru/photo/06a5cd2e-2a78-11eb-932d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец смешанного стиля, непобеждённый чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов подтвердил, что не собирается возобновлять профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на встрече с молодёжью в Дербенте.

По его словам, если он вернётся ради одного боя, то этим всё может не ограничиться, поскольку могут появиться новые претенденты. Хабиб подчеркнул, что для продолжения должна быть цель.

Можно драться до 40 лет, можно, как Фёдор Емельяненко, и до 45. Но должна же быть цель. У меня была цель взобраться на вершину — я взобрался. Дальше интереса нет. Даже если бы было с кем драться, думаю, я выполнил свою миссию, — пояснил Нурмагомедов.

Хабиб признал, что возвращение позволило бы ему заработать неплохие деньги. Но он не сомневается, что сможет это сделать и иначе. Он рассказал, что намерен в ближайшие пять лет получить высшее образование в РЭУ имени Плеханова и заняться сельским хозяйством.

Между тем президент UFC Дэйна Уайт продолжает верить в возвращение Хабиба, который ушёл из единоборств на пике. Нурмагомедов объявил о завершении карьеры сразу после победы над американцем Джастином Гейтжи. Россиянин выиграл 29 боёв в смешанных единоборствах, не потерпев ни одного поражения. Уайт убеждён, что в какой-то момент Хабиб согласится провести юбилейный 30-й поединок.

По словам Уайта, этого хотел покойный отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов. Однако Хабиб заявил, что уходит из октагона, следуя просьбе матери, которая не хочет, чтобы он дрался после смерти отца.

Ранее NEWS.ru писал, что Нурмагомед Нурмагомедов, дядя Хабиба, против того, чтобы его племянник уходил из профессионального спорта. По его словам, он единственный человек, кто возражал против этого решения.