Нурмагомедов поддержал мусульман в конфликте в секторе Газа

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов поддержал палестинцев в конфликте с израильтянами в секторе Газа.
Не нужно быть мусульманином, чтобы поддерживать сектор Газа. Для этого достаточно быть человеком, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.
Таким образом, боец выразил свою позицию по поводу выселения нескольких арабских семей из Восточного Иерусалима, из-за которого начались акции протеста арабской части Израиля и столкновения с полицией.
Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца после досрочной победы удушающим приёмом осенью 2020 года над Джастином Гейтжи в бою за титул чемпиона UFC в Абу-Даби.
Как сообщалось ранее, бывший боец UFC, друг Конора Макгрегора Артём Лобов вспомнил о «наезде» со стороны Хабиба Нурмагомедова в нью-йоркском отеле в 2018 году.