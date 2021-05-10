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Нурмагомедов поддержал мусульман в конфликте в секторе Газа

10:18, 11 мая 2021
Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, непобеждённый российский боец Хабиб Нурмагомедов поддержал палестинцев в конфликте с израильтянами в секторе Газа.

Не нужно быть мусульманином, чтобы поддерживать сектор Газа. Для этого достаточно быть человеком, — написал Нурмагомедов на своей странице в Instagram.

Таким образом, боец выразил свою позицию по поводу выселения нескольких арабских семей из Восточного Иерусалима, из-за которого начались акции протеста арабской части Израиля и столкновения с полицией.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца после досрочной победы удушающим приёмом осенью 2020 года над Джастином Гейтжи в бою за титул чемпиона UFC в Абу-Даби.

Как сообщалось ранее, бывший боец UFC, друг Конора Макгрегора Артём Лобов вспомнил о «наезде» со стороны Хабиба Нурмагомедова в нью-йоркском отеле в 2018 году.

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