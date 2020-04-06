Нурмагомедов остался чемпионом UFC

https://static.news.ru/photo/ed04ae0e-784c-11ea-8056-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабиб Нурмагомедов сохраняет за собой пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Это стало известно после того, как глава UFC Дэйна Уайт объявил, что соперником американца Тони Фергюсона на турнире UFC 249 вместо россиянина будет американский боец Джастин Гейджи.

Он добавил, что данный бой бцдет за титул временного чемпиона организации в лёгком весе.

Бой санкционирован, 100% будет показан на ESPN и пройдёт где-то на планете Земля, — говорится в сообщении Уайта в его Twitter.

The fight is signed and is 100% ON LIVE on ESPN somewhere on EARTH!!!! @TonyFergusonXT vs @Justin_Gaethje is LIVE on @espn + PPV April 18th for the interim lightweight belt! pic.twitter.com/aH44zg5K30 — danawhite (@danawhite) April 6, 2020

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном, планировавшийся на 18 апреля, должен был пройти в Нью-Йорке. Позже его перенесли из-за коронавируса, и место проведения турнира UFC 249 до сих пор не названо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бойцовский вечер UFC 249, на котором должен был выступить россиянин Хабиб Нурмагомедов, может состояться на западном побережье США.