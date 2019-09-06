https://static.news.ru/photo/b00e756a-d221-11e9-be14-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Andy Rowland/www.imago-images.de/Global Look Press

Российский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов после успешной защиты титула в схватке с Дастином Порье заявил, что нуждается в отдыхе. О следующем сопернике пока думать он не готов.

Мой следующий оппонент — стейк и бургер, — пошутил Нурмагомедов в ответ на вопрос о своих планах, сообщает «Матч ТВ» .

Россиянин 7 сентября победил Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде в рамках UFC 242, сохранив таким образом чемпионский пояс. Теперь на счету Нурмагомедова 28 побед в UFC и ни одного поражения.

Как передавал News.ru, возможным соперником победителя схватки Нурмагомедов — Порье может стать Тони Фергюсон.