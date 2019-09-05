https://static.news.ru/photo/eac5db3e-d010-11e9-a2ae-fa163e074e61_660.jpg Тони Фергюсон Фото: tonyfergusonxt/instagram.com

Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт заявил о том, что Тони Фергюсон получит предложение провести бой с победителем схватки Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.

Уайта цитирует ESPN . Глава UFC оговорился, что предложение последует, «если Фергюсон будет готов».

Дана Уайт также дал характеристику соперникам по предстоящему бою за чемпионский пояс в лёгком весе. Спортивный функционер назвал Нурмагомедова большой звездой, отметив, что это будет первый бой россиянина после дисквалификации. Порье же, как напомнил Уайт, «побеждал лучших в мире».

Бой Нурмагомедова и Порье пройдёт 7 сентября в рамках мероприятия UFC 241 в Абу-Даби, ОАЭ. Тони Фергюсон владел временным титулом чемпиона UFC в лёгком весе в 2017-2018 годах.

Как сообщал News.ru, известный российский шоумен Отар Кушанашвили написал эмоциональное открытое письмо Хабибу Нурмагомедову, где попросил его выиграть бой, «как бы глупо это не звучало».