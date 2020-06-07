Единоборства

Нуньес не будет драться до конца года из-за рождения ребёнка

08:07, 08 июня 2020 49
Аманда Нуньес Аманда Нуньес Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпионка UFC в полулёгком и легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес объявила, что берёт перерыв в выступлениях до конца 2020 года ввиду рождения дочери и необходимости залечить травмы.

Мне нужен перерыв. Мне надо посмотреть, что происходит с моими ногами. Я постоянно травмировала ногу и не знала, что с ней происходит. Через три месяца у меня должна родиться дочь и мне предстоит организовать много вещей, что мне прямо сейчас нужен перерыв до конца года, — сказала Нуньес на пресс-конференции после турнира UFC 250.

Как писал NEWS.ru, Нуньес защитила титул чемпионки в полулёгком весе, победив по очкам претендентку из Канады Фелисию Спенсер.

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