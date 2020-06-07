Нуньес не будет драться до конца года из-за рождения ребёнка

Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава бойцовского промоушена UFC Дэйна Уайт заявил, что он не будет делать от имени организации заявлений по поводу акций протеста и беспорядков в США.

Заявление прозвучало на пресс-конференции после турнира UFC 250, запись которой доступна на YouTube. Уайт подчеркнул, что не смотрит на другие спортивные лиги и не знает, «что они делают» в отношении...