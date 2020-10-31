Непобеждённый японский боксёр Иноуэ нокаутировал Молони

https://static.news.ru/photo/820de218-1bfe-11eb-936f-fa163e074e61_660.jpg Фото: naoyainoue_410/Instagram.com

В Лас-Вегасе японский боксёр Наоя Иноуэ (20-0, 17 КО) победил техническим нокаутом в седьмом раунде американца Джейсона Молоуни (21-2, 18 КО) и отстоял чемпионские титулы WBA Super и IBF в легчайшем весе.

Победитель Всемирной боксёрской суперсерии Иноуэ проводил второй в карьере поединок в США. Рефери остановил бой на последней секунде седьмого раунда, зафиксировав его победу техническим нокаутом.

На этом же турнире американка Микаэла Майер победила по очкам польку Еву Бродничку и завоевала титул WBO во втором полулёгком весе.

Как писал NEWS.ru, американец Джервонта Дэвис нокаутировал в шестом раунде мексиканца Лео Сантакруса и завоевал титул WBA Super.