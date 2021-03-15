Непобеждённый боец из Ингушетии встретится с обидчиком друга Хабиба

https://static.news.ru/photo/aa382a4a-861c-11eb-82df-96000091f725_660.jpg Мовсар Евлоев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боец полулёгкого веса, выступающий в UFC, Мовсар Евлоев (14-0) проведёт следующий поединок на турнире UFC 263 12 июня против канадца Хакима Давуду (14-1). Место проведения турнира пока не объявлено.

Давуду после поражения в дебютном поединке в октагоне выиграл пять боёв подряд, в том числе у друга Хабиба Нурмагомедова Зубайры Тухугова, которого он в сентябре победил раздельным решением судей. Экс-чемпион М-1 Challenge в легчайшем весе Евлоев выиграл в UFC четыре боя из четырёх, однако пока не смог одержать в октагоне ни одной досрочной победы. Евлоев пока остаётся единственным бойцом из Ингушетии, побеждавшим в UFC.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри и его соотечественник Энтони Джошуа, владеющий титулами WBA, IBF, WBO и IBO, подписали контракт на два боя.