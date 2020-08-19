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Немков заявил, что готов перебить топов UFC

07:41, 20 августа 2020
Вадим Немков Вадим Немков Фото: vadimnemkov/instagram.com

Российский боец Вадим Немков, который 22 августа проведёт бой за титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе с Райаном Бейдером, рассказал о своих возможных перспективах в лучшей лиге мира UFC.

Иногда смотрю на свою весовую категорию в UFC и не считаю, что там какие-то монстры, которых нереально победить. Тот же Прохазка заскочил и нокаутировал Оздемира во втором раунде. Считаю, что я лучше Прохазки. Я считаю, что и мы можем заскочить в UFC и перебить там топов, — приводит слова Немкова «Спорт-Экспресс».

Также Немков отметил, что его соперник Райан Бейдер нестабилен психологически и он готовиться провести с ним в бою все пять раундов.

Как писал NEWS.ru, внезапный перенос выставочного поединка с легендой бокса тяжеловесом Майком Тайсоном вызвал недовольство у абсолютного чемпиона мира в четырёх весовых категориях Роя Джонса.

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