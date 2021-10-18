Неизбежная встреча: где и когда должны подраться Шлеменко и Минеев

В минувший уик-энд в Сочи прошли два громких боя с участием топовых российских средневесов. Но если Владимир Минеев и Магомед Исмаилов устроили настоящий блокбастер с невероятным сюжетом, то Шлеменко и Гусейнов разочаровали вознёй у сетки и нежеланием рубиться. Тем не менее напрашивается бой победителей Минеев — Шлеменко, который мог бы стать главным событием 2022 года в российских ММА.

Замах на рубль, удары — на копейку

Шлеменко и Гусейнов хорошенько разогрели фанатов уже на взвешивании, где Артур беcцеремонно вторгся в личное пространство Александра. Шлеменко его оттолкнул и, как сказал позже, с трудом удержался, чтобы не ударить вдогонку ногой. Недовольство Шлеменко вызвало не только поведение соперника, но и его непрофессиональный подход. На взвешивании Гусейнов на килограмм не вписался в лимит среднего веса и отказался его дальше гонять, сославшись на свои личные обстоятельства. При этом он не хотел отдавать сопернику положенные в таких случаях 30 процентов гонорара и получать жёлтую карточку перед началом боя.

Сам поединок получился на редкость скучным, так как бойцы остерегались нокаутирующей мощи друг друга и вместо зарубы в стойке устроили толкотню у сетки. Шлеменко начал бой с атак ногами по корпусу. Артур решил избежать размена ударами с опасным соперником и первым пошёл в борьбу, но Шлеменко перехватил инициативу в клинче и контролировал соперника у сетки до конца раунда. Александр активнее атаковал в стойке во втором раунде, а Гусейнов явно остерегался соперника и пытался вязать в борьбе, где у него тоже не было преимущества. В итоге постоянные клинчи превратили потенциальный блокбастер в довольно скучное зрелище.

Артур Гусейнов, Александр Шлеменко Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В третьем раунде Гусейнов попытался пройти в ноги, но попал в гильотину в стойке, которую Шлеменко завершить не сумел. Со второй попытки Артуру удался перевод в партер, но Александр сразу поднялся, не дав нанести себе урон. Концовку боя соперники провели в клинче, обмениваясь вялыми ударами коленями. Шлеменко через гильотину стянул соперника в партер и убедительно завершил бой ударами по корпусу. По итогам трёх раундов со счётом 30:27 и 30:26 (двое) судьи отдали победу Шлеменко.

Кто сделает первый шаг?

После боя Хабиб Нурмагомедов не стеснялся одаривать Шлеменко щедрыми комплиментами, назвав его звездой ММА, а показанный им поединок очень зрелищным. По контракту у него есть ещё один бой в лиге Eagle FC, и Хабиб намерен свести его в бою за чемпионский пояс, который таджик Фаридун Одилов будет защищать в декабре. Соответственно, до весны Шлеменко будет занят. При этом и ему, и Камилу Гаджиеву накануне журналисты задавали вопросы об организации боя между Шлеменко и Минеевым, но обе стороны высказывались крайне осторожно и не подавали вида, что излишне в нём заинтересованы.

Если мы как представители Минеева, условно, будем это качать — получится так, будто нам это надо. А Саня как человек опытный скажет — мне это не надо, к примеру. И мы будем в невыгодной переговорной позиции, — объяснил свою позицию президент FIGHT NIGHTS Камил Гаджиев.

Примерно в таком же духе высказался и Шлеменко, которого после боя спросили о возможном поединке с Минеевым. Александр, наверняка, понимает, что входит в завершающую стадию своей карьеры и уже говорить о переходе в UFC бессмысленно, да и в России на него по-прежнему есть хороший спрос.

Александр Шлеменко Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Маловероятно, что мы с ним подерёмся. Если, конечно, будет предложение, то почему нет? Вопрос: когда, где и на каких условиях. Конечно, это всё обсуждаемо. А так, если я сейчас начну вызывать: «Вова, давай, я тебя жду. Я иду за тобой». Нет, конечно. Не в таком контексте, — так Шлеменко оценил свои шансы провести бой с Минеевым.

Есть вариант, который устроит всех

Понятно, что обе стороны не хотят упускать инициативу и показывать свою большую заинтересованность в организации поединка. Также важным будет гонорарный вопрос. И Шлеменко, и Минеев — по российским меркам большие звёзды, а потому захотят сорвать на этом большой куш и не уступить сопернику. Важным вопросом будет и площадка проведения турнира, и условия его организации.

В случае если Шлеменко весной возьмёт пояс Eagle FC, а Минеев проведёт его успешную защиту, их поединок можно планировать на осень, и есть отличный вариант, который можно было бы считать нейтральным и устраивающим обе стороны. Уже по традиции каждую осень лиги Eagle FC и FIGHT NIGHTS проводят совместный турнир памяти выдающегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Нередко в топовых боях встречаются чемпионы этих организаций. Для 2022 года идеальным хедлайнером стал бы поединок Минеева и Шлеменко как двух ведущих российских средневесов. При этом летний сезон, обычно свободный для больших боёв, ушёл бы на раскрутку и подготовку этого противостояния. Других соперников такого масштаба в российских ММА и у того, и другого не осталось, а очередные проходные бои с бразильцами средней руки такого интереса не вызовут.