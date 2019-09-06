Российский боец Ultimate Fighting Championship Дамир Исмагулов рассказал о причинах поражения своего соотечественника и коллеги Хадиса Ибрагимова в дебютном бою на турнире UFC в Китае от местного бойца Да Ун Чжуна.
Я удивился тому, что он был слишком уверен в себе. Я спросил про соперника, а он ответил, что он так себе. Возможно, Хадис его недооценил. Плюс не было полноценной подготовки. Он выходил на коротком уведомлении и гонял много веса. Думаю, он всё взвесит, изучит свои ошибки и в следующем бою покажет своё лучшее выступление, — рассказал Исмагулов News.ru
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