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Российский боец Ultimate Fighting Championship Дамир Исмагулов получил травму в ходе поединка с бразильцем Тьягу Мойзесом на турнире в Китае, и теперь ему предстоит операция.

На 30-й секунде первого раунда я пропустил удар в ногу и травмировал колено. Мне предстоит операция, затем лечение, восстановление и реабилитация, из-за чего я очень расстроен. Хотел показать себя в...