Начудил: как Чудинов не разобрался с безударным, но сложным соперником

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В московском «Вегас Сити Холле» прошло шоу, хочется сказать бокса, но в данном случае можно оставить просто шоу. Действительно качественный боксёрский поединок там был всего один — Фёдор Чудинов — Айзек Чилемба. О нём и расскажем подробно. О других — менее подробно.

Чудовищное впечатление осталось от боя отсидевшего немногим менее 20 лет в тюрьме Максима Новосёлова. Их вес на двоих с соперником (некто Денис Вильданов) составил 329 килограммов (139 + 190). Смотреть как два не в меру упитанных человека пытаются махать руками и не могут выкинуть ни одного удара — очень тяжело.

Другой бывший заключённый, Вячеслав Дацик проигрывал по очкам Тайсону Дижону, чемпиону Камеруна по боксу, но выкинул его за канаты серией ударов в третьем раунде. Зрелищно для тех, кому нравятся такие «трюки».

В со-главном бою бывший стронгмен и пауэрлифтер, 42-летний Михаил Кокляев, по очкам победил ММА-блогера Артёма Тарасова, который на 45 килограммов легче и на 12 лет младше. Ситуация там была такая: удары Тарасова не могли потрясти Кокляева, а сам Кокляев просто не мог попасть. Но победу ему, почему-то отдали. Возможно, за то, что шёл вперёд.

Перед главным боем расклады были такие: Чудинов — явный фаворит, несмотря на среднюю форму в последние годы. Чилемба, какую роль ни играл бы Рой Джонс в его углу — безударный боксёр и рассчитывать на победу в России над русским по очкам ему было очень тяжело. А Фёдору нужно было абстрагироваться от того, в каком шоу он принимает участие, выйти на ринг и качественно сделать свою работу. Если бы он показал 70-80 процентов от лучшего бокса, на который способен, то победа была бы явной.

Но он их не показал. До уровня 2015 года оказалось очень далеко. Бой в целом получился довольно однообразным: Фёдор почка в каждом из раундов раундов шёл на Чилембу, поджимал его к канатам, но атаковал довольно прямолинейно и бесхитростно, без скоростей, поэтому нокаутом там и не пахло. То есть, прессинга было много, а акцентированных ударов мало. Если они у кого-то и были, то скорее — у Чилембы. Он на протяжении всех 10 раундов чуть точнее действовал. По количеству ударов, возможно, чуть-чуть уступил сопернику, а по качеству — явно превзошёл.

Для победы по очкам этого предсказуемо оказалось недостаточно. Отдать Чилембе вряд ли могли по понятным причинам, но и Чудинову отдавать было не за что. Он был далёк от формы, которую показывал в боях с Феликсом Штурмом пять-шесть лет назад. Не сумев победить Чилембу Фёдор сильно отдалился от позиций, с которых он мог бы претендовать на мировой титул.

Есть ещё один маленький итог вечера. Организовывать боксёрский вечер таким образом, чтобы главный бой начинался почти в час ночи, а заканчивался в полвторого — это настолько большое неуважение к зрителям, что просто позорище. Невозможно понять, как это вообще могло прийти в голову организаторам. Это гигантская недоработка, и её нельзя объяснить трансляцией боя за океан. Никакого интереса от американских бродкастеров, насколько известно, к нему не было.