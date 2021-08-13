Мусаси нокаутировал Солтера и отстоял титул Bellator

Голландец армянского происхождения Гегард Мусаси победил техническим нокаутом в третьем раунде американца Джона Солтера и отстоял титул чемпиона Bellator в среднем весе на турнире в Анкасвилле (США).

Мусаси долго поддавливал соперника без ударов, пока не достал жёсткой двойкой, однако Солтер удивил нидерландского армянина тейкдауном, а затем забрал спину. Мусаси при этом действовал весьма спокойно и защищал себя от ущерба, а затем нанёс несколько ощутимых ударов претенденту из клинча. Во втором раунде Мусаси уже активнее шёл в обмен ударами в стойке и перебивал соперника, но затем снова пропустил проход в ноги. Мусаси перехватил инициативу на земле и едва не завершил бой мощнейшими ударами. В третьем раунде Мусаси заблокировал проход в ноги соперника и снова избил его ударами сверху, но в этот раз рефери остановил бой.

Как стало известно ранее, российский боец полусреднего веса Андрей Корешков победил по очкам ливанца Саба Хомаси на турнире Bellator 264 в Анкасвилле.