ММА без кавказских бойцов: лига АСА провела необычный турнир в Москве

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Сейчас сложно даже представить себе крупный турнир в России по смешанным единоборствам без участия кавказских бойцов, особенно если речь идёт о чеченской лиге Absolute Championship Akhmat (ACA), однако завершившийся недавно священный для мусульман месяц Рамадан внёс свои коррективы. В условиях строгого поста исламские бойцы не могли полноценно тренироваться и готовиться к турниру, а потому их место в карде заняли славяне и приглашённые бразильцы.

Бои в режиме нон-стоп

Лига АСА в последние годы по праву считается сильнейшей в России. Дело здесь не только в организации громких боёв вроде Исмаилов — Емельяненко или Исмаилов — Штырков или высоком уровне чемпионов организации, которые не теряются и после перехода в UFC. Такие отличительные черты лиги как глубина ростера, регулярность и широкий охват турниров, а главное стабильность также подтверждают состав флагмана. Не сильно отразились на статусе лиги и коронавирусный кризис или введённые против неё санкции со стороны министерства финансов США.

В период, когда перемещения по миру были затруднены, иностранные бойцы выступали на турнирах в Польше и Беларуси, а российские турниры продолжились с завидной регулярностью как со зрителями, так и без них. Период Рамадана всегда мёртвый месяц для большинства российских бойцов как в заокеанских промоушенах, так и внутри страны, а потому многие местные организации просто берут паузу. АСА же предоставил московской публике уникальный кард, составленный полностью из бойцов славянского происхождения и бразильских «легионеров». И для тех, и для других это был хороший шанс заявить о себе, продвинуться в рейтингах и бросить вызов восстанавливающим силы бойцам базового клуба лиги «Ахмат».

Бразильский триумф

Принято считать, что бразильцы приезжают на российские турниры за гонораром в качестве бойцов на убой для россиян, но в лиге АСА это далеко не так. Дружная команда из штата Пернамбуку с его флагом увенчанным радугой и пятиконечной звездой очень бурно отмечала победы своих бойцов в предварительном карде. Одного не в меру упитанного члена команды даже успокаивали судьи, но радоваться было из-за чего.

Сначала Родриго Прайя эффектно финишировал Игоря Жиркова, а затем Рене Пессоа совершил невероятный камбек в поединке с Алексеем Ефремовым. Казалось, что россиянин уже дожимает соперника и забивает его ударами у сетки в третьем раунде. Рефери был готов вмешаться в любой момент, но останавливать бой пришлось после внезапного лаки-панча бразильца, который потушил перед Ефремовым свет.

Матмуратов выиграл битву у Полпудникова

Третий по значимости бой вечера потенциально был самым интересным. Два бескомпромиссных, бьющих полулегковеса на протяжении трёх раундов устраивали взрыв на фабрике фейерверков. При этом оба бойца горели желанием реабилитироваться за неудачи в последних поединках. В частности, оба проиграли Биберту Туменову, брату экс-чемпиона АСА в полусреднем весе. Полпудников поддавливал на протяжении всего боя и временами обрушивал на соперника серии ударов, но его напору не хватало нокаутирующей мощи. Его визави потряс его во втором раунде, а затем за счёт двух тейкдаунов «украл» концовку в последнем. В итоге мнения судей разделились, но трое из пяти отдали победу Матмуратову. Полпудников же потерпел четвёртое поражение кряду, а то что большинство из них были в близких боях вряд ли станет для него утешением.

Снотворное для зрителей

Совсем другим по зрелищности получился соглавный бой вечера. Самый успешный из казацкой династии братьев Кичигиных — Георгий с бразильцем Элиасом Сильвериу по сути устроили поединок по грепплингу, большую часть которого они обнимались у сетки. В Америке бы зрители давно бы подняли оглушительный свист, но московская публика в отсутствие горячих кавказских болельщиков реагировала на происходящее спокойно. Размеренный ход боя прервал тейкдаун бразильца в третьем раунде, который позволил ему перехватить инициативу, но и на земле дело закончилось обнимашками с минимумом ударов. В упорном и не зрелищном поединке судьи отдали победу Георгию раздельным решением судей, но в качестве реального претендента на титульный бой ни один из бойцов себя не зарекомендовал.

Я считаю, что победил заслуженно, так как акцентированно попадал в стойке и контролировал соперника большую часть боя. Бразилец переводил меня в партер, но не мог удержать, а удары его не нанесли мне большого урона, кроме пары царапин на лице. Конечно, я недоволен своими действиями, так как рассчитывал, что буду превосходить его в борьбе и контролировать в партере, - сказал после боя Кичигин, который теперь рассчитывает войти в пятёрку лучших средневесов лиги и включиться в гонку за титул.

Брата Олейника жёстко нокаутировали

В главном бою вечера украинскому бойцу Александру Бутенко досталось дважды. Сначала в первом раунде Андрей Кошкин отправил его в жёсткий нокдаун и добавил запрещённым в партере ударом ногой по голове, а затем встречным правым кроссом добил во втором раунде. Опытный участник 70 боёв Бутенко так и не смог использовать против более молодого соперника свои борцовские навыки и перевести поединок в партер.