Миочич победой завершил трилогию с Кормье

https://static.news.ru/photo/e088791e-df7e-11ea-aa9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dalton Hamm/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В главном бою вечера на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе американец Стипе Миочич (19-3) победил по очкам соотечественника Даниэля Кормье (22-3) и отстоял титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.

После непродолжительной разведки Кормье совершил проход в ноги, но его соперник сумел быстро подняться. Миочич как и во втором бою старался много атаковать по корпусу, используя преимущество в длине рук, но на последних секундах первого раунда пропустил жёсткий правый боковой. Во втором раунде Кормье успешнее сокращал дистанцию и наносил удары до цели, оставляя серьёзные отметины на лице Миочича. В концовке раунда Миочич потряс соперника жёсткими ударами с правой и бросился добивать сверху, но Кормье спас гонг. В третьем раунде Миочич уже явно перебивал соперника в разменах.

Кормье начал уставать в чемпионских раундах, а его левый глаз стал заплывать. Миочич поначалу даже в клинче действовал увереннее и перебивал своего соперника, но постепенно Кормье выровнял бой, но этого оказалось недостаточно для коренного перелома. По итогам пяти раундов все трое судей отдали победу Миочичу со счётом 49:46 (двое) и 48:47.

Как сообщал NEWS.ru, перспективный американский боец легчайшего веса Шон О'Мэлли потерпел первое в карьере поражение, уступив техническим нокаутом в первом раунде эквадорцу Марлону Вере.