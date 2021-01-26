Министр спорта РФ Матыцин потренировался с олимпийскими чемпионами по боксу

https://static.news.ru/photo/3c6aef02-5fe3-11eb-a0c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба Международной ассоциации бокса (AIBA)

Министр спорта РФ Олег Матыцин провёл рабочую встречу с президентом Международной ассоциации бокса (AIBA) Умаром Кремлёвым.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы участия российских боксёров в международных соревнованиях в 2021 году. Стороны сошлись на том, что соревнования должны проводиться, несмотря на вызванные пандемией коронавируса сложности. Приоритетом для организаторов в этих условиях должна стать забота о здоровье спортсменов, тренеров и зрителей.

Министр заявил, что внимательно следит за реформами, которые Кремлёв запустил в AIBA. Матыцин признался, что очень ждёт бурного развития олимпийского бокса.

После встречи в стенах московского Центра прогресса бокса состоялась тренировка, в которой приняли участие глава Минспорта, президент АIBA, зампред правительства Самарской области Александр Фетисов и олимпийские чемпионы по боксу Олег Саитов и Егор Мехонцев.

Матыцин, комментируя мероприятие, отметил, что бокс — это джентльменский вид спорта, который горячо любят в России. Он добавил, что ждёт высоких результатов от отечественных спортсменов.

Ранее генерального секретаря Федерации бокса России Кремлёва избрали президентом AIBA 12 декабря 2020 года. За россиянина отдали голоса представители 87 стран, у второго претендента — 45 голосов. После победы Кремлёв объявил о планах предоставлять ежегодное финансирование национальным федерациям AIBA в размере $2 млн и создавать академии бокса на каждом континенте для обучения спортсменов, тренеров и судей, сообщал NEWS.ru.