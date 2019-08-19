https://static.news.ru/photo/d6908e60-c265-11e9-b1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Бывший абсолютный чемпион мира, непобеждённый Флойд Мейвезер, одержавший 50 побед на профессиональном ринге, начал переговоры о проведении реванша с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

Как сообщает издание The Sun, он прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы обсудить возможность проведения этого боя. Первый поединок этих соперников прошёл в мае 2015 года и завершился победой Мейвезера по очкам.

Последний бой американец провёл в 2017 году, победив по правилам бокса экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора, в то время как Пакьяо продолжает активную карьеру и недавно нанёс первое поражение Кейту Турману.

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